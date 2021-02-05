Литва без белорусского транзита

«В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно скажется на результатах деятельности компании», – отметил в пресс-релизе гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.

В прошлом году выручка нефтетерминалов Klaipedos nafta упала на 2% до 31,414 млн евро.

БНК, более десяти лет экспортировавшая через Клайпеду, заявила о временной остановке экспорта нефтепродуктов через терминал Klaipedos nafta в середине декабря. Тогда литовский оператор утверждал, что все договоры с БНК действующие, однако обязательства по ним останавливаются на неопределенный срок.

В конце января сообщалось, что БНК решила не продолжать долгосрочный договор с перевозчиком ее продукции в Клайпедский порт — железнодорожной компанией LTG Cargo. Литовская ж/д компания сообщила, что 31 декабря истек срок действия трехгодичного договора между компаниями, поэтому с января белорусские грузы будут перевозиться только по потребности БНК и без обязательств. В январе стороны договорились, что будет перевезено около 60-70 тыс. тонн темных нефтепродуктов, было перевезено 88 тыс. тонн.

В 2020 году LTG Cargo перевезла около 2 млн тонн нефтепродуктов БНК и нефти, которая отправляется в Беларусь. Они доставляются железной дорогой с Мозырьского НПЗ в Клайпеду – самый близкий порт, где и грузятся на суда.

Klaipedos nafta не сообщает, сколько конкретно грузов БНК перевалено, однако утверждает, что в последние годы — по 5-6 млн тонн нефтепродуктов, что составляло около 25% погрузок литовской компании. Кроме белорусских нефтепродуктов компания переваливает также и нефтепродукты нефтеперерабатывающего предприятия Orlen Lietuva.

Информация «ЛК», BNS