Увеличились взносы медстрахования

Содра и Государственная больничная касса при Министерстве здравоохранения обращают внимание населения на то, что с 1 января в связи с увеличением минимальной месячной заработной платы до 642 евро взносы обязательного медицинского страхования (ОМС) соответственно увеличиваются, сообщает пресс-служба Содры.
Жители, которые платят фиксированные взносы обязательного медицинского страхования, с 1 января за текущий месяц должны будут заплатить 44,81 евро (642×6,98%), то есть на 2,44 евро больше, чем они платили в 2020 году. Граждане, чьи сельхозвладения или земельные владения не превышают 2 ЕЭР (единиц экономического размера), с 1 января за текущий месяц должны заплатить 14,96 евро (642×2,33%), то есть на 0,82 евро больше, чем в прошлом году.
Все взносы обязательного медицинского страхования должны быть перечислены на накопительные счета Содры. Взносы ОМС за текущий месяц должны быть уплачены до последнего дня соответствующего месяца.
При уплате взносов ОМС важно грамотно рассчитать размер взноса и правильно ввести код взноса. Если вы указали неверный код взноса во время платежа, перечислили неверно рассчитанную сумму взноса ОМС, а также по другим вопросам, связанным с расчетом, оплатой и администрированием взносов ОМС, рекомендуется связаться с Содрой. Всю необходимую информацию можно найти на сайте Содры www.sodra.lt или получить ее, позвонив в информационный центр Содры по тел. 1883 или (+370) 5 250 0883 (для звонков по Литве и из-за границы).
Государственная больничная касса информирует, что свой статус ОМС можно проверить, подключившись через электронный портал epaslaugos.lt к Службе реестра лиц, застрахованных обязательным медицинским страхованием, либо на сайте Государственной больничной кассы vlk.lt.
Информация «ЛК», BNS