Увеличились взносы медстрахования

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Содра и Государственная больничная касса при Министерстве здравоохранения обращают внимание населения на то, что с 1 января в связи с увеличением минимальной месячной заработной платы до 642 евро взносы обязательного медицинского страхования (ОМС) соответственно увеличиваются, сообщает пресс-служба Содры.

Жители, которые платят фиксированные взносы обязательного медицинского страхования, с 1 января за текущий месяц должны будут заплатить 44,81 евро (642×6,98%), то есть на 2,44 евро больше, чем они платили в 2020 году. Граждане, чьи сельхозвладения или земельные владения не превышают 2 ЕЭР (единиц экономического размера), с 1 января за текущий месяц должны заплатить 14,96 евро (642×2,33%), то есть на 0,82 евро больше, чем в прошлом году.

Все взносы обязательного медицинского страхования должны быть перечислены на накопительные счета Содры. Взносы ОМС за текущий месяц должны быть уплачены до последнего дня соответствующего месяца.