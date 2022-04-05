Литва будет добиваться санкций для энергетики, движения товаров, банков РФ — Скайсте

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Литва будет добиваться новых европейских санкций для энергетики, движения товаров, банков России, говорит министр финансов Гинтаре Скайсте.

Она сказала это во вторник перед заседанием Совета по экономике и финансам (ECOFIN) Евросоюза в Люксембурге.

По словам министра, изменений будут добиваться «в четырех основных сферах».

«Россия совершает военные преступления в Украине, поэтому нам следует расширять санкции и переводить их на другой уровень. (…) Мы должны отказаться покупать российские газ, нефть и уголь», — сказала журналистам Скайсте.

Сообщество на этой неделе заявило, что будет добиваться введения новых санкций для России после того, как в городке Буча под Киевом, контроль над которым переняла Украина, были обнаружены массовые захоронения и сотни жестоко убитых мирных жителей.

И все же лидерам ЕС не удается договориться об эмбарго российских газа и нефти, потому что часть европейских стран сильно зависит от этих ресурсов.

Между тем Литва в конце прошлой недели заявила, что газопередающая система страны отныне действует без импорта российского газа.

«Мы показываем пример всем странам ЕС, что это возможно, — сказала министр. — Им следует выработать план, как попрощаться с российским газом и покупать его в других местах мира. Это возможно».

Скайсте также указала, что из системы межбанковских расчетов SWIFT должно быть удалено больше российских финансовых учреждений, например, «Сбербанк» и «Газпромбанк».

Она также отметила, что третье эффективное направление санкций — закрытие портов и автодорог для российских товаров. В частности, Россия должна быть исключена из Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам Скайсте, нужны дополнительные финансовые инструменты на уровне ЕС для принимающих беженцев из Украины стран ЕС, в том числе и для Литвы.

«Европа должна продемонстрировать солидарность и предложить конкретные и эффективные финансовые инструменты, которые соответствовали бы потребностям принимающих беженцев стран», — сказала она.

За период с начала российского вторжения в Украину эту страну уже покинуло более 4 млн человек, более половины из них уехало в Польшу. В Литве зарегистрировано почти 40,4 тыс. беженцев из Украины.

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