Литва будет добиваться санкций ЕС в отношении Беларуси – Л. Линкявичюс

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва будет добиваться, чтобы Евросоюз (ЕС) ввел санкций для представителей властей Беларуси, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение избыточной силы в отношении участников протеста.

Министр сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета по иностранным делам ЕС в пятницу.

«В первую очередь важно выработать общеевропейскую позицию, об этом мы говорим с коллегами. Недавно удалось убедить друг друга и руководство ЕС по внешней политике, уже утверждено, что в пятницу по видеосвязи состоится внеочередное заседании Совета по иностранным делам ЕС, на котором одним из вопросов будет Беларусь», — заявил журналистам в сейме в среду Л. Линкявичюс.

«Мы обычно очень хорошо умеем осудить, особенно осудить и так далее, но это уже становится не очень убедительным и должны быть какие-то последствия, тем более, что все согласны, что отношения с Беларусью необходимо пересмотреть, также должны быть сформулированы определенные рычаги, отвественность», — добавил Л. Линкявичюс.

По его словам, санкции должны применяться в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против протестующих. Также он добавил, что ответственных лиц можно поделить на две группы — те, кто в ответе за фальсификацию выборов, и те, кто в ответе за использование избыточной силы в подавлении протестов.

По словам министра, если выработать общие санкции ЕС не получиться, то Литва инициирует национальные.