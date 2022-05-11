Литва думает, восстановлением какого разрушенного региона Украины заняться – Гянтвилас

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Литва думает, восстановлением какого разрушенного региона Украины заняться, говорит министр окружающей среды Симонас Гянтвилас.

И все же он подчеркнул, что решение по этому вопросу еще не принято.

«Речь об этом идет, но я бы пока не хотел называть, потому что еще не принято решение. Ведутся дискуссии по этому поводу», — сказал министр в среду BNS.

По словам Гянтвиласа, Литва «обязательно будет участвовать в восстановлении Украины».

Находящаяся в Вильнюсе вице-председатель Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в среду сказала, что другие страны уже решили заняться восстановлением конкретных регионов, например, Эстония – Житомирской области, Великобритания – Киевской области, а Латвия хотела бы позаботься о Буче.

Литва, по ее словам, могла бы выбрать Авдеевку на Востоке Украины.

По словам Кондратюк, Украина в первую очередь ожидает помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры, для чего другие страны должны прислать инженеров и других специалистов.

В Литве этот вопрос будет координировать Министерство окружающей среды. В этом процессе также будут задействованы два подведомственных министерству агентства: Агентство по управлению проектами в сфере окружающей среды и Агентство по развитию строительного сектора.

С министром окружающей среды обсуждалось, что вопрос координирования, касающийся инфраструктуры, будет передан в ведение Министерства окружающей среды», — сказал в среду журналистам советник президента Вайдас Аугустинавичюс после встречи президента Гитанаса Науседы с представителями бизнеса.

По словам министра окружающей среды Симонаса Гянтвиласа, Литва будет участвовать в передаче компетенций украинцам, а также будет помогать в восстановлении разрушенных городов и другие жилых местностей.

«Мы должны быть готовы и участвовать в восстановлении больших и малых городов, для этого нам нужно направить архитекторов, урбанистов, инженеров, строителей и думать о том, как можно восстановить города и задействовать в этом наши самые светлые умы», — сказал Гянтвилас.

Кроме того, по его словам, Литва поможет создать подобные институции в Украине, подготовить регламентирующие строительство документы, которые необходимы для вступления в ЕС, и будет оказывать другую помощь.

По словам Гянтвиласа, обсуждались конкретные города и районы, в восстановление которых Литва могла бы внести свой вклад, но министр их не назвал — окончательной договоренности по этому поводу нет.

Представители литовского строительного бизнеса ранее заявляли, что могут помочь восстановить опустошенную войной Украину, но нужна государственная поддержка и гарантии.

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