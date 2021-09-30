Литва готова принять еще до 30 помогавших НАТО афганцев – посол

Литва готова принять еще до 30 афганцев, помогавших НАТО, не учитывая уже принятых 180 афганских переводчиков и членов их семей, заявил посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис.
Он сообщил, что такое обязательство приняла Миграционная комиссия правительства Литвы.
«Решение Миграционной комиссии в силе: до 30 человек, которые работали в Афганистане, конкретно в миссии НАТО, мы обязались принять. Но пока нет ничего конкретного — сначала казалось, что будет сложно собрать страны, которые примут, но, кажется, список пополняется: Канада, другие страны принимают немало», — сообщил BNS посол.
«800 афганцев сейчас в Косово и 150 — в Польше, мы заявили, что готовы принять из Польши», — добавил он.
Д. Матулёнис отметил, что афганцев распределяют другие страны НАТО, поэтому нет сильного давления, настойчивых просьб от партнеров принять этих людей.
Он отметил, что все мигранты проверены и «это одна из самых безопасных групп», однако перед тем, как принять их, Литва еще сможет провести дополнительную проверку. Мигрантов Литва может принять не только из Польши, но и из Косово.
Об этих решениях первым в четверг сообщил новостной портал alfa.lt
167 помогавшим Литве афганским переводчикам и членам их семей литовский Департамент миграции (ДМ) предоставил политическое убежище в Литве, сообщила в среду директор ДМ Эвелина Гудзинскайте. Еще 11 человек ожидают решения.
Большая часть афганцев проживает в Расейняй, часть — в Вильнюсе.