Литва готова принять еще до 30 помогавших НАТО афганцев – посол

Литва готова принять еще до 30 афганцев, помогавших НАТО, не учитывая уже принятых 180 афганских переводчиков и членов их семей, заявил посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис.

Он сообщил, что такое обязательство приняла Миграционная комиссия правительства Литвы.

«Решение Миграционной комиссии в силе: до 30 человек, которые работали в Афганистане, конкретно в миссии НАТО, мы обязались принять. Но пока нет ничего конкретного — сначала казалось, что будет сложно собрать страны, которые примут, но, кажется, список пополняется: Канада, другие страны принимают немало», — сообщил BNS посол.