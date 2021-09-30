Папа Франциск поддержал борющуюся с изменениями климата молодежь

Папа Римский Франциск обратился с обращением поддержки к активистам, которые борются с изменениями климата. Он поблагодарил их за неравнодушие, сообщает в четверг, 30 сентября, NBC News.
Отмечается, что в Италии прошла трехдневная конференция по изменениям климата. На ней тысячи представителей молодежи из более чем 190 стран высказали свои предложения по действиям в области климата, которые будут представлены политикам. Высказывания молодых активистов не оставили безразличным Папу Франциска.
В своем обращении к молодым активистам он заявил, что эти дети способны бросить вызов миру взрослых.
«Говорят, что вы будущее, но в этих вопросах вы являетесь настоящим. Вы те, кто строит будущее сегодня, в настоящем», — сказал он.
Папа сказал, что решения проблемы изменения климата, включая устойчивое развитие и производство, должны основываться на единстве и общем чувстве ответственности.
«Должна быть гармония между людьми, мужчинами и женщинами, и окружающей средой… Мы не враги. Мы не равнодушны», — сказал Папа Римский, подчеркнув, что люди являются частью космической гармонии.korrespondent.net