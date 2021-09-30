Миллионы смартфонов и компьютеров лишат доступа к интернету

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Миллионы устройств, работающих на операционных системах Android, iOS и Windows, могут лишиться доступа к интернету. Об этом в своем блоге сообщил эксперт в области информационной безопасности Скотт Хелме. Причиной этой проблемы станет истекающий срок действия цифрового сертификата для шифрования соединений смартфонов и компьютеров с глобальной сетью.

Некоторые компьютеры и смартфоны могут лишиться доступа к сети уже 30 сентября. Именно в этот день истечет срок действия корневого сертификата IdentTrust DST Root CA X3, выпущенного некоммерческой организацией Let’s Encrypt. Сертификат отвечает за шифрование соединений между конечными устройствами и интернетом. Его основная задача — защита от перехвата данных, которые обмениваются гаджеты и компьютеры с глобальной сетью.

«Ситуация с истечением срока действия сертификата возникает не впервые. Если ситуация будет развиваться так же, как и раньше, то многие пользователи и компании наверняка столкнутся с проблемами. В последний раз это случилось 30 мая 2020 года, и тогда многие пользователи столкнулись со сбоями», — предупредил Хелме.