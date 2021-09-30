Парламент Барбадоса призвал не считать Елизавету II официальной главой страны

Палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса единогласно поддержала в среду поправки в конституцию, по которым королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибской страны. Об этом в среду сообщает агентство EFE, передает ТАСС.

Отмечается, что с 30 ноября страна официально станет парламентской республикой.

Барбадос — независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна, на острове проживают более 287 тыс. человек. Страна получила независимость в 1966 году.