Литва готовится принять в дар от ЕК 390 тыс. быстрых антигенных тестов на коронавирус

Литва готовится принять в дар от Еврокомиссии (ЕК) 390 тыс. быстрых антигенных тестов на COVID-19.
В среду литовское правительство одобрило предложение Министерства здравоохранения о том, что договор дарения с ЕК подпишет глава Национальной лаборатории общественного здоровья.
По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, тестирование является «одной из существенных мер для остановки распространения пандемии», а в прошлом году в октябре ЕК заявляла, что в целом на приобретение быстрых антигенных тестов будет выделено около 100 млн евро – тесты дарятся посредством распределения их по количеству специалистов здравоохранения либо по потребности страны.
«Странам-членам будет подарено более 20 млн единиц быстрых антигенных тестов. Тесты будут доставлены в первом квартале этого года, поэтому ЕК созрела для подписания с каждым членом соответствующие договора дарения (…). Литве достанется немногим более 390 тыс. антигенных тестов», – заявил А. Дулькис.
Литва также закупает эти тесты. В целом посредством организованных закупок ЕК планируется приобрести 800 тыс. тестов, еще около 300 страна закупит самостоятельно.
Для антигенных тестов, также как и для молекулярных (ПЦР), используется мазок из носоглотки.
Такой способ тестирования дешевле, он позволяет быстрее обследовать людей, а для выполнения анализов не требуется особо квалифицированный персонал.