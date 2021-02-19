Литва готовится принять в дар от ЕК 390 тыс. быстрых антигенных тестов на коронавирус

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, тестирование является «одной из существенных мер для остановки распространения пандемии», а в прошлом году в октябре ЕК заявляла, что в целом на приобретение быстрых антигенных тестов будет выделено около 100 млн евро – тесты дарятся посредством распределения их по количеству специалистов здравоохранения либо по потребности страны.

«Странам-членам будет подарено более 20 млн единиц быстрых антигенных тестов. Тесты будут доставлены в первом квартале этого года, поэтому ЕК созрела для подписания с каждым членом соответствующие договора дарения (…). Литве достанется немногим более 390 тыс. антигенных тестов», – заявил А. Дулькис.