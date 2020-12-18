Литва и Польша договорились сохранять внимание к обществу Беларуси

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис договорился с польским коллегой Збигневом Рау сохранять внимание к гражданскому обществу Беларуси.

«Положение остается напряженным, продолжаются задержания. Литва и Польша и далее поддерживают белорусское гражданское общество, его решимость идти по демократическому пути», – заявил после этой беседы глава МИД Литвы.

С августа и до сих пор в Беларуси продолжаются тысячные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых объявил себя руководитель страны Александр Лукашенко. Представители правоохранительных органов гасят протесты силой, многих протестующих задерживают.

По словам министра иностранных дел Литвы, в ходе беседы также акцентировалась тема Белорусской АЭС, отмечалось, важность соблюдения международных стандартов ядерной безопасности и охраны природы.

Г. Ландсбергис попросил о поддержке в обеспечении того, чтобы на рынок Евросоюза не попадала небезопасная энергия с БелАЭС.

«Польша была и будет стратегическим партнером Литвы. Мы договорились организовать совместную встречу, как только ситуация с пандемией позволит», – сказал он.

Вопрос БелАЭС обсуждала с польским премьером Матеушем Моравецким и новый премьер Литвы Игрида Шимоните.

Глава правительства Литвы поблагодарила Польшу за помощь в реализации выводов Совета руководителей ЕС по необходимости преграждения импорта электроэнергии с небезопасной БелАЭС. Было достигнуто соглашение о том, что министры энергетики обсудят возможности ускорения проекта синхронизации систем электроэнергии Балтийских стран.

Главы правительств Литвы и Польши также обсуждали двухсторонние отношения, координацию политики Евросоюза и НАТО.

Польский премьер поздравил главу литовского правительства с началом работы кабинета министров под его руководством.

И. Шимоните, в свою очередь, подчеркнула, важность стратегического партнерства и преемственности тесных отношений с Польшей.

«Я бы хотела в ближайшее время углубить стратегическое партнерство Литвы и Польши во всех сферах, поэтому буду побуждать и министров поддерживать интенсивное сотрудничество со своими коллегами в Польше», – сказала она.

В пятницу лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию искать способы предотвращения коммерческого импорта электроэнергии с небезопасных АЭС.

Эта установка внесена в выводы Совета руководителей ЕС по инициативе Литвы с тем, чтобы добиться более широкой блокады электроэнергии с БелАЭС в Островце.