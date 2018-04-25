Литва на год продлила возможность переезда в страну для литовцев Венесуэлы

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Литва на год продлила возможность переселиться в страну для литовцев Венесуэлы.

Правительство постановило, что подать просьбу на переезд можно до 1 октября 2021 года. О продлении сроков просил МИД в связи с просьбами литовской диаспоры Венесуэлы, так как процесс пробуксовывает по разным причинам.

«За это время удалось переместить 13 человек, более чем у 80 человек есть статус перемещенных лиц, однако возникают различные препоны и при оформлении документов: учреждения в Венесуэле работают с трудом, там бывают и отключения электричества, и интернета, и вообще пандемия создает много дополнительных преград. Поэтому председатель венесуэльской диаспоры обратился с просьбой, чтобы мы продлили этот срок, в который можно обращаться по поводу переезда», — сказал на заседании министр иностранных дел Линас Линкявичюс.