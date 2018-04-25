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Литва на год продлила возможность переезда в страну для литовцев Венесуэлы

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Литва на год продлила возможность переселиться в страну для литовцев Венесуэлы. 

Правительство постановило, что подать просьбу на переезд можно до 1 октября 2021 года. О продлении сроков просил МИД в связи с просьбами литовской диаспоры Венесуэлы, так как процесс пробуксовывает по разным причинам. 

«За это время удалось переместить 13 человек, более чем у 80 человек есть статус перемещенных лиц, однако возникают различные препоны и при оформлении документов: учреждения в Венесуэле работают с трудом, там бывают и отключения электричества, и интернета, и вообще пандемия создает много дополнительных преград. Поэтому председатель венесуэльской диаспоры обратился с просьбой, чтобы мы продлили этот срок, в который можно обращаться по поводу переезда», — сказал на заседании министр иностранных дел Линас Линкявичюс. 

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Постановление, регламентирующее перемещение лиц литовского происхождения из переживающей кризис Венесуэлы, было принято в 2019 году. В августе-сентябре этого года из Венесуэлы в Литву прибыли первые 13 человек — граждане Литвы или лица с правом получения гражданства. Они размещены в Центре приема беженцев в Рукле. 

Переселенцам компенсируются дорожные расходы, предоставляется жилье, выделяются пособия на обустройство (единовременная выплата в 250 евро) и приобретение самого необходимого (250 евро в месяц), на обучение детей, оказывается помощь в изучении литовского языка. 

По данным Реестра жителей Литвы, в Венесуэле проживает 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 человек литовского происхождения. Считается, что в Венесуэле проживают около 1 тыс. граждан Литвы и лиц литовского происхождения.

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