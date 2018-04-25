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Названы города Европы с самым грязным воздухом

Фото pixabay.com

Лондон лидирует среди европейских городов с самой высокой загрязненностью атмосферы и плохое качество воздуха обходится британской столице в €11,4 млрд. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на данные исследования CE Delft, подготовленного для Европейского альянса общественного здравоохранения ЕРНА. 

По его данным, далее следуют Бухарест и Берлин. Париж занимает седьмое место с годовыми расходами в €3,5 млрд. В целом, согласно отчету, загрязнение воздуха в Европе обходится в €166 млрд в год, включая цену преждевременной смерти, оплаты больничных и потерянных рабочих дней. 

CE Delft рассматривала 432 города в 27 странах Европейского союза, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии.  В ходе исследования брались данные по трем основным загрязнителям воздуха: твердым частицам, диоксиду азота и углекислому газу.  Также сравнивались прямые социальные издержки и косвенные, включая сокращение продолжительности жизни и появление сопутствующих заболеваний — тяжелого хронического бронхита. 

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По данным Европейского агентства по окружающей среде, загрязнение воздуха является причиной 480 тыс. преждевременных смертей в год в Европе и 48 тыс. во Франции. Эти цифры могут быть занижены, полагает Le Figaro. 

«Ситуацию можно улучшить с помощью политики в области общественного транспорта, а города могут снизить расходы, поощряя экологически чистую мобильность», — отметил генеральный секретарь EPHA Саша Маршанг, комментируя результаты исследования. 

korrespondent.net

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