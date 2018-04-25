Названы города Европы с самым грязным воздухом

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Лондон лидирует среди европейских городов с самой высокой загрязненностью атмосферы и плохое качество воздуха обходится британской столице в €11,4 млрд. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на данные исследования CE Delft, подготовленного для Европейского альянса общественного здравоохранения ЕРНА.

По его данным, далее следуют Бухарест и Берлин. Париж занимает седьмое место с годовыми расходами в €3,5 млрд. В целом, согласно отчету, загрязнение воздуха в Европе обходится в €166 млрд в год, включая цену преждевременной смерти, оплаты больничных и потерянных рабочих дней.

CE Delft рассматривала 432 города в 27 странах Европейского союза, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии. В ходе исследования брались данные по трем основным загрязнителям воздуха: твердым частицам, диоксиду азота и углекислому газу. Также сравнивались прямые социальные издержки и косвенные, включая сокращение продолжительности жизни и появление сопутствующих заболеваний — тяжелого хронического бронхита.