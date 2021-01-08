default image
Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России
default image
Мировые цены на продовольствие в 2020 году стали самыми высокими за трехлетний период - ФАО
default image
Руководство и работники санатория Belorus требуют от властей ясности по вопросу будущего
default image
В Германии основали фонд для поддержки строительства СП-2
default image
А. Армонайте: временные экономические трудности из-за санкций Беларуси оправданы
default image
Мутация коронавируса обнаружена в 22 европейских странах - ВОЗ
default image
Премьер-министр И. Шимоните переехала в резиденцию в Турнишкес
default image
В Латвии введен комендантский час, который будет действовать по выходным
default image
Г. Ландсбергис встретится с лидером белорусской оппозиции С. Тихановской
default image
За минувшие сутки в Литве выявлены 1993 новых случая COVID-19, скончались 28 человек
default image
Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией нового президента США
default image
Украинские воинские звания перевели на стандарты НАТО
default image
Названы 20 самых безопасных авиакомпаний в мире
default image
Г. Ландсбергис обсудил двустороннее сотрудничество с госсекретарем США М. Помпео
default image
ЕК: вакцина от COVID-19 Moderna должна поступить в страны-члены ЕС на следующей неделе
default image
Аналитики назвали главные риски 2021 года
default image
Сейм склонен одобрить выплаты увольняющимся из санатория Belorus работникам
default image
ВОЗ: разработанные вакцины эффективны от новых штаммов коронавируса
default image
Призывников 2021 года на службу ВС Литвы планируют привить от COVID-19
default image
Франция выступает за сохранение обязательств США и России по ядерным вооружениям
default image
Руководство Литвы поздравляет православных с Рождеством
default image
Десятки банков в Германии - под надзором из-за угрозы отмывания денег
default image
Шесть украинцев будут судить за кражи в различных регионах Литвы
default image
Коронавирусом заразились еще 3 депутата сейма Литвы - спикер
default image
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
default image
Генсек ООН заявил, что уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года
default image
Прокуратура Литвы просит взыскать с компаний 4 млн евро за быстрые тесты COVID-19
default image
Все приезжающие в Ирландию должны предоставить отрицательный ПЦР тест
default image
В четверг будут составлены списки призывников этого года
default image
Покидающим санаторий Belorus работникам предлагается финансовая помощь
default image
COVID-вакцинацию начали более 30 стран - ВОЗ
default image
Беспорядки в США
default image
Президент Литвы подчеркивает важность мирной передачи власти в США
default image
За минувшие сутки в Литве выявлен 2331 новый случай COVID-19, умерли 30 человек
default image
Венгрия согласилась с рекомендациями ЕС по вакцине
default image
В следующий вторник состоится первое удаленное заседание сейма Литвы
default image
Рождественское послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия
default image
Литва и еще 12 стран ЕС просят Брюссель помочь восточным соседям получить вакцину
default image
Кабмин ФРГ назвал условие, при котором в теории возможно производство "Спутника V" в ЕС
default image
Кабмин дал добро на покупку 550 тыс. доз вакцины в случае необходимости
TOP,Новости,Политика

Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией нового президента США

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Конгресс США после возникших беспорядков утвердил окончательные результаты президентских выборов, и Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией избранного президента США Джо Байдена. 

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите говорит, что завершающий срок полномочий президент США Дональд Трамп демонстрировал внимание к странам Балтии, к региону. 

«Того же мы ожидаем и от избранного президента Д. Байдена (…). Мы ожидаем конструктивного сотрудничества, особенно в областях безопасности и обороны», — сказала в четверг журналистам представитель главы государства. 

«Для нас важны отношения с США, а они были очень тесными и в годы правления президента Д. Трампа», — сказала она. 

Советник напомнила, что еще после выборов президента США, вместе с поздравлениями по случаю победы на них Г. Науседа пригласил избранного главу США Д. Байдены посетить Литву.

По словам А. Скайсгирите, есть признаки того, что администрация нового руководителя США склонна обсуждать с Евросоюзом (ЕС) «определенные соглашения». 

«Мы думаем, что и Д. Байден будет уделять большое внимание международным организациям, ЕС. Уже есть определенные признаки того, что есть желание общаться с ЕС, вернуться к столу переговоров относительно определенных соглашений, так что мы очень надеемся, что это будет хорошая, позитивная страницы в нашем сотрудничестве с США», — сказала А. Скайсгирите. 

По ее словам, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Д. Байдена сейчас работают и над белорусским вопросом. 

«Цель — вернуть США к тем темам, которые важны и для нас — «Восточное партнерство» (программа ЕС — ред.), Восточная Европа, в том числе и Беларусь», — сказала советник президента. 

«Мы очень надеемся, что Америка, как и Литва, поддержит демократическую общественность Беларуси, ее желание стать свободными людьми, свободным обществом, в этом направлении уже ведется совместная работа», — добавила она. 

Конгресс США в четверг подтвердил победу Д. Байдена на состоявшихся в прошлом году выборах президента, однако позже, чем намечалось, из-за того, что в Капитолий ворвались сторонники Д. Трампа. 

По словам Г. Науседы, в таких старых демократиях, как США, власть должна передаваться мирным путем, без кровопролития. 

Инаугурация Д. Байдена намечена на 20 января. После попытки штурма Капитолия Д. Трамп, отрицавший результаты выборов и свое поражение, пообещал «упорядоченную передачу власти». 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.