Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией нового президента США

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Конгресс США после возникших беспорядков утвердил окончательные результаты президентских выборов, и Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией избранного президента США Джо Байдена.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите говорит, что завершающий срок полномочий президент США Дональд Трамп демонстрировал внимание к странам Балтии, к региону.

«Того же мы ожидаем и от избранного президента Д. Байдена (…). Мы ожидаем конструктивного сотрудничества, особенно в областях безопасности и обороны», — сказала в четверг журналистам представитель главы государства.

«Для нас важны отношения с США, а они были очень тесными и в годы правления президента Д. Трампа», — сказала она.

Советник напомнила, что еще после выборов президента США, вместе с поздравлениями по случаю победы на них Г. Науседа пригласил избранного главу США Д. Байдены посетить Литву.

По словам А. Скайсгирите, есть признаки того, что администрация нового руководителя США склонна обсуждать с Евросоюзом (ЕС) «определенные соглашения».

«Мы думаем, что и Д. Байден будет уделять большое внимание международным организациям, ЕС. Уже есть определенные признаки того, что есть желание общаться с ЕС, вернуться к столу переговоров относительно определенных соглашений, так что мы очень надеемся, что это будет хорошая, позитивная страницы в нашем сотрудничестве с США», — сказала А. Скайсгирите.

По ее словам, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Д. Байдена сейчас работают и над белорусским вопросом.

«Цель — вернуть США к тем темам, которые важны и для нас — «Восточное партнерство» (программа ЕС — ред.), Восточная Европа, в том числе и Беларусь», — сказала советник президента.

«Мы очень надеемся, что Америка, как и Литва, поддержит демократическую общественность Беларуси, ее желание стать свободными людьми, свободным обществом, в этом направлении уже ведется совместная работа», — добавила она.

Конгресс США в четверг подтвердил победу Д. Байдена на состоявшихся в прошлом году выборах президента, однако позже, чем намечалось, из-за того, что в Капитолий ворвались сторонники Д. Трампа.

По словам Г. Науседы, в таких старых демократиях, как США, власть должна передаваться мирным путем, без кровопролития.

Инаугурация Д. Байдена намечена на 20 января. После попытки штурма Капитолия Д. Трамп, отрицавший результаты выборов и свое поражение, пообещал «упорядоченную передачу власти».