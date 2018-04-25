Литва намерена разрешить польским фермерам приехать обрабатывать свою землю

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Более ста польских фермеров почти месяц не могут приехать в Литву, чтобы обрабатывать свою земли, и власти Литвы говорят, что они получат разрешение приехать, однако процесс пробуксовывает на польской стороне.

По словам советника министра сельского хозяйства Гедре Пупшите, сначала было принято решение просто не разрешать фермерам из Польши въезд в страну из-за карантина, однако из-за большого количества просьб точка зрения изменилась — сейчас ожидаются их документы.

«Представителям Польши понадобилось больше времени, чтобы собрать эти документы, кто точно хочет приехать, где находится эта земля, и предоставить их. Это решение затягивается только со стороны Польши, мы попросили конкретную информацию, и как только мы её получим, мы сможем решить этот вопрос за несколько дней», — сказала BNS Г. Пупшите.

Председатель Сельскохозяйственной палаты Литвы Арунас Свитоюс на прошлой неделе сказал, что в Пуньске проживает более ста литовцев и поляков, у которых с давних пор есть земля в Литве, однако почти месяц они не могут приехать, чтобы её обрабатывать. По его словам, Польша может разрешить им выехать, но Литва ответила, что нужно ждать снятия карантина.

По словам Г. Пупшите, въезд в Литву будет разрешён тем, у кого есть договоры аренды земли или документы о владении землёй.

Г. Пупшите говорит, что сначала желающих приехать было 104, однако тех, у кого есть документы, будет примерно 30-40 человек.