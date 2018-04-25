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Литва намерена участвовать в делах о «Северном потоке» в суде ЕС

Фото gazprom.ru

Литва намерена участвовать в судебных разбирательствах в связи с российско-германских газопроводом «Северный поток» (Nord Stream), проложенным по дну Балтийского моря. Дело рассматривает Общий суд  Европейского Союза.

Компании, управляющие проектами проложенного «Северного потока» и прокладываемого «Северного потока 2»  (Nord Stream 2) просят суд аннулировать, по их утверждению, «дискриминационные меры», предусмотренные в директивах Евросоюза.  

Литва намерена поддержать позиции Европарламента и Совета ЕС, и будет стремиться к тому, чтобы иски были отклонены. 

Правительство примет решение об участии Литвы в этих делах на совещании в следующий четверг.

Контролируемые российским «Газпромом» компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пытаются аннулировать в суде ЕС директивы, утвержденные в апреле этого года Европарламентом и Советом ЕС об изменениях общих правил внутреннего рынка природного газа. 

Поправки предусматривают, что магистральными газопроводами не может управлять компания, связанная с поставщиком газа, что прочие поставщики также должны иметь возможность пользоваться таким газопроводом, а тарифы транспортировки газа должны быть конкурентоспособными, при этом их устанавливает регулятор рынка ЕС, деятельность же газопровода должна быть прозрачной, особенно в аспектах безопасности поставок. 

Литва подчеркивает свой прямой интерес в том, чтобы изменения директивы не были отметены, и чтобы в отношении газопроводов «Северного потока» применялись одинаковые условия работы и конкуренции, а также требования транспарентности. 

Минюст Литвы утверждает, что эти газопроводы позволяют «Газпрому» иметь альтернативные пути поставки газа и манипулировать Евросоюзом с помощью поставок по ним, направляя потоки газа из Центральной и Восточной Европы в государства Западной Европы. 

«Это может негативно повлиять на цену поставки газа, а также на обеспечения безопасности рынка природного газа государств-членов, в том числе и Литвы», – говорится в проекте позиции Литвы. 

Поэтому Литва заинтересована, чтобы в отношении «Северного потока» применялось законодательство ЕС, а исключения применялись лишь после консультаций с членами и с одобрения Еврокомиссии. 

Россия надеется проложить вторую линию газопровода по дну Балтийского моря до Германии до начала 2020 года, что позволит удвоить мощность коридора российского экспорта газа и исключить Украину как транзитное государство.  

Партнерами «Газпрома» в этом проекте являются германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie, британская и голландская Dutch Shell – они же являются и пайщиками финансирования, и будущими получателями выгоды, но не входят в акционеры Nord Stream 2 AG.

BNS
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