Литва не даст зеленый свет всем россиянам, бегущим от мобилизации – Науседа

По мнению Науседы, каждый случай необходимо оценивать индивидуально, поскольку выезжающие из России могут иметь гражданство не только этой страны, но и других стран, но всеобщего открытия границ для россиян, бегущих от мобилизации, быть не может.

Министерство внутренних дел Литвы сообщило в среду, что исключительно на основании того, что человек не хочет идти на начатую Россией войну, убежище в Литве получить нельзя. Недостаточно будет доказать возникшую угрозу, просто показав, что вы получили призыв на военную службу.

В описании процедуры предоставления убежища в Литве указано, что лицо может получить убежище, если будет установлено, что у него есть обоснованные опасения подвергнуться преследованию за отказ от прохождения военной службы во время конфликта, что повлечет за собой совершение преступлений против мира, человечности или военные преступления.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил в четверг, что если Грузия и Казахстан закроют свои границы для бегущих от мобилизации россиян, они могут напрвиться к границам Евросоюза (ЕС).

После объявления Путиным частичной мобилизации тысячи русских мужчин уехали и до сих пор едут в страны, которые их принимают — Грузию, Казахстан, Монголию, Турцию.

Во вторник министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что с недавнего времени количество граждан России, ежедневно прибывающих в страну, достигло примерно 10 тысяч в день.

Литва вместе со странами Балтии и Польшей ранее, начиная с минувшего понедельника, закрыла свои границы для граждан России. Допускаются только лица, соответствующие критериям, утвержденным правительством: российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенского соглашения.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

Запрет на въезд граждан России предусмотрен в принятом Сеймом постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе между Россией и Беларусью. Он будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.

Страны региона ввели ограничения на въезд для россиян, поскольку Москва продолжает вторжение в Украину.

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