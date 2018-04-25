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TOP,Новости,Энергетика

Литва остается зависимой от импортируемой электроэнергии

Фото из открытых источников

В прошлом году в Литве росло использование энергоресурсов, страна остается зависимой от импортируемой электроэнергии.  

Показатель энергетической зависимости в прошлом году вырос на 1,7 проц. пункта до 75,8% и все еще значительно превышал средний показатель в Евросоюзе, который в 2018 году достигал 55,7%, сообщил Департамент статистики Литвы. 

По предварительным данным, совокупные затраты на топливо и в стране и затраты на энергию в 2019 году составили 7,76 млн тонн в нефтяном эквиваленте, а  по сравнению с 2018 годом, они выросли на 0,2%. В прошлом году основную часть затрат страны на топливо и энергию составили расходы на нефть и нефтепродукты (39,1%), а также на природный газ (на 24%).

Возобновляемые энергоресурсы и электроэнергия составили соответственно 20,2% и 10,3%, еще 6,4% составил каменный уголь, торф и прочие ископаемые.

В прошлом году потребность Литвы в электроэнергии выросла на 1,3% и составила 13,3 тераватт-часов: импортировано – 70,2%, произведено – 3,97 тераватт-часа – на 13% больше, чем в 2018 году.

Конечное потребление электроэнергии за год сократилось на 0,6%. 

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