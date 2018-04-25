Литва оставит возможность направлять военных в Сирию

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Литва намерена оставить возможность направлять военных в международную операцию в Сирии, однако в ближайшее время не планирует это делать.

Это выяснилось в четверг при рассмотрении проекта постановления сейма, который предоставляет мандат военным для участия в международных операциях в течение ближайших двух лет.

Несколько лет назад Литва направила военных инструкторов в Ирак, где они обучали местные силы для борьбы с группировкой «Исламское государство». В последние месяцы политики рассматривали направление военных Спецопераций для борьбы с джихадистами в Сирии.

Однако это обсуждение было остановлено вторжением Турции в населенные курдами северные районы Сирии и вовлечение России в соглашения о перемирии, заявил парламентариям министр обороны Раймундас Кароблис.

«С учетом осуществляемой Турцией операции и вовлечения России, а также условной нестабильности, нет предпосылок для участия литовских военных в этой международной операции», – заявил министр в сейме.

«Однако ИГИЛ никуда не пропал. В Ираке увеличивается количество вызовов, именно в борьбе с ИГИЛом (…), и в целом на Ближнем Востоке проблемы не решены», – добавил он.

«Поэтому мы и предлагаем этот мандат в качестве политического сигнала, но и с конкретной перспективой, чтобы мы могли это сделать в случае необходимости более широкого участия и не только в Ираке», – сказал Р. Кароблис.

По его словам, военные могли бы отправляться в операции в другие районы Ближнего Востока, согласовав до этого отправку с правительством и сеймом.

Как и в действующем сейчас мандате, в операцию США «Врожденная решимость» Литва сможет направить до 40 военных.

Число военных вырастет

В проекте постановления сейма предлагается в ближайшие два года отправлять в военные миссии одновременно до 303 литовских военных. В мандате, действующем с конца 2017 года, максимально допустимое для отправки за границу число военных составляет 255.

Согласно проекту, Литва впервые сможет направить до пяти военных в Ормузский пролив для участия в военных операциях по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе, в связи с напряжением между Ираном и США.

Проект также позволит Литве повысить число военных в Афганистане и в Африке – в Мали и в Центральной Африканской Республике.

«Как вы знаете, Литва по большей части является получателем гарантий безопасности, но мы также должны вносить вклад в функции стабилизации в мире и регионе вместе с нашими союзниками», – сказал Р. Кароблис.

Проект об отправке военных в миссии будет принят в сейме позднее, в четверг была лишь стадия представления.