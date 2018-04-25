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В странах Балтии важнейший вопрос — расходы на оплату труда

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Исследование, проведенное SEB среди финансовых директоров крупных предприятий стран Балтии, показало, что растущие расходы на оплату труда являются более серьезной проблемой в Литве и Эстонии.

В условиях рекордно высокой занятости предприятиям Эстонии труднее найти достаточное количество квалифицированной рабочей силы, чем их соседям на побережье Балтийского моря, сообщила LETA/BNS пресс-служба банка.

Как показало нынешнее исследование, впервые расходы на оплату труда оказались важнейшим предметом беспокойства предпринимателей во всех трех странах Балтии. Растущие расходы на персонал кажутся наиболее серьезной проблемой в Литве, где на нее указали 64% предприятий, за ней следуют Эстония и Латвия с 60 и 47%, соответственно.

Кроме высокой стоимости рабочей силы, работодатели постоянно сталкиваются с нехваткой обученных специалистов. Сложнее всего найти квалифицированную рабочую силу оказывается предприятиям Эстонии, где на эту проблему указала практически половина (49%) респондентов. И это неудивительно, принимая во внимание то обстоятельство, что в Эстонии показатель занятости уже несколько лет является одним из самых высоких в Европейском союзе.

«Дефицит квалифицированной рабочей силы, который предприятия испытывают годами, в сочетании с постоянным и всеобщим ростом расходов на оплату труда поставили большинство компаний в положение, когда необходима либо еще более высокая степень автоматизации, либо кардинальное изменение бизнес-модели.  В то же время автоматизация и инновации не являются панацеей, и к вопросу повышения эффективности бизнеса следует подходить одновременно с нескольких точек зрения. При этом степень готовности нанимать иностранную рабочую силу по сравнению с предыдущим годом не изменилась – 40% крупных предприятий уже используют или планируют приступить к поиску рабочей силы за пределами Эстонии; 60% намерены и в дальнейшем решать проблему исключительно за счет отечественных работников», – добавил руководитель сферы банковского обслуживания предприятий Артем Соколов.

Дефицит рабочей силы – предмет серьезной озабоченности и предпринимателей Литвы, по мнению 64% из которых, это серьезная проблема, а латыши беспокоятся по этому поводу несколько меньше (47%).

В то же время в Латвии сегодня уровень занятости является самым низким среди стран Балтии, а безработица – самой высокой.
Об исследовании SEB проводил исследование среди финансовых директоров стран Балтии уже в седьмой раз.

В центре исследования были оценка экономической обстановки предприятиями, основные проблемы и возможности в бизнес-среде. В нынешнем году в исследовании приняли участие 209 предприятий, годовой оборот которых составляет не менее 20 млн. евро.

baltic-course.com

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