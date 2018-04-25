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Нетаньяху предъявят обвинения по трем уголовным делам

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предьявили обвинения в рамках трех уголовных дел, фигурантом которых он являлся, сообщает в четверг, 21 ноября, Times of Israel со ссылкой на заявление министерства юстиции страны. 

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в ходе выступления в министерстве юстиции в Иерусалиме подтвердит, что Нетаньяху предъявят обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверия и в мошенничестве. 

Как пишет газета The Jerusalem Post, Мандельблит попросит Кнессет лишить Нетаньяху иммунитета, и этот процесс может занять до 30 дней. Издание отмечает, что, как правило, у депутатов отзывают иммунитет быстрее, однако израильский премьер может попытаться растянуть этот процесс. 

Израильские СМИ отмечают, что Мандельблит и его команда работали в ускоренном режиме, чтобы успеть огласить решение по коррупционным расследованиям до того, как в Израиле могли бы объявить о проведении третьих по счету в этом году выборах. 

Если Нетаньяху предъявят обвинения во взяточничестве, то он не сможет продолжать исполнять обязанности премьера. Однако уголовное производство не помешает ему в дальнейшем принимать участие в выборах и попробовать переизбраться на пост. 

В рамках так называемого дела 4000 Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте «Безека» информации о нем в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех. 

В рамках «дела 1000» израильского премьера подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, так как занимает высокий пост. 

В «деле 2000» Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере материалы в позитивном ключе. В октябре в Иерусалиме прошло несколько слушаний по этим делам, в ходе которых защита Нетаньяху попыталась доказать непричастность политика к вменяемым ему преступлениям. 

korrespondent.net

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