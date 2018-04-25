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Р.Кароблис: обсуждение финансирования обороны - неправильный сигнал союзникам

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Р.Кароблис: обсуждение финансирования обороны — неправильный сигнал союзникам

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что предложение парламентского комитета не наложит на правительство обязательство заимствовать меньше, чем планировалось, однако дискуссии о возможности замедлить рост оборонных ассигнований посылает негативный сигнал союзникам по НАТО накануне саммита в Лондоне. 

«Я действительно считают, что сокращать оборонный бюджет, по сравнению с намеченным, — это плохая идея в свете приближения Лондонской встречи лидеров. Это вопрос политического сигнала», – заявил Р. Кароблис журналистам в четверг. 

«Это, очевидно, не было бы стабильным вариантом, и возникли бы вопросы по поводу серьезности наших обязательств», – добавил он.

В среду Комитет сейма по бюджету и финансам (КБФ) предложил изменить формулировки оборонных заимствований в Законе о государственном бюджете на 2020 год.

КБФ предлагает, чтобы оборонное ведомство могло брать кредит в размере не менее предусмотренного государственного финансирования обороны — 2,01% ВВП. Правительство в проекте бюджета предусмотрело возможность заимствования до 2,05% ВВП.

Министерство обороны сообщило BNS, что показатель в 2,05% ВВП на следующий год был утвержден в сентябре на Госсовете по обороне. 

Р. Кароблис отметил, что предложенная КБФ формулировка не обеспечит пути правительству занять столько средств, сколько оно намерено.  

«Я считаю, что формулировка сама по себе не меняет (сути), но во время дискуссии просто возникают вопросы о том, что темпы увеличения должны быть иными», – сказал министр.

Сторонники роста оборонного бюджета утверждают, что его необходимо повышать, чтобы реализовать соглашение партий о выделении обороне 2,5% ВВП к 2030 году. 

Однако лидер правящих «аграриев»  Рамунас Карбаускис в четверг заявил, что общественность не поймет дальнейшего роста оборонного финансирования, если власть не выделит недостающие средства учителям и работникам сферы культуры. 

Нынешний проект государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение более 1 млрд 27 миллионов евро на оборонные расходы, или 2,02% ВВП, принимая во внимание наиболее актуальные прогнозы экономического роста.

В этом году оборонный бюджет составляет около 967 млн евро или 2,03% ВВП.

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