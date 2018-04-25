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В Беларуси ведутся предпусковые операции на первом блоке БелАЭС

Ассоциативное фото/publicatom.ru

На первом блоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк перед заседанием Комиссии государств — участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент БЕЛТА.

«Первый блок находится на предпусковых операциях. То есть строительные работы практически завершены, остались вопросы благоустройства, отделки помещений. Мы оцениваем, что готовность первого энергоблока — 97% от общего объема работ по проектной документации», — сказал Михаил Михадюк.

На втором энергоблоке наряду со строительными работами ведется монтаж основного технологического оборудования.

Замминистра обратил внимание, что атомная станция — очень сложный объект с точки зрения объема строительных работ и используемых технологий. Каждая операция — предпусковая и пусковая — прописана в специальных программах.

Сегодня на БелАЭС готовятся к одному из ключевых этапов в графике предпусковых операций — выходу на так называемую горячую обкатку.

Во время этого этапа в зоне реактора будут находиться имитаторы ядерного топлива. В это время реактор будут выводить на рабочие параметры по температуре и давлению и проводить цикл испытаний. Следующая операция после завершения этого этапа — загрузка топлива, так называемый физический пуск. «Думаю, если все сложится положительно, мы в I квартале 2020 года выйдем на физический пуск», — добавил Михаил Михадюк.

Сейчас на возведении зданий и сооружений Белорусской АЭС задействованы 36 субподрядных организаций, в том числе 22 белорусские и 14 российских. Численность строительного и монтажного персонала составляет порядка 4,9 тыс. человек.

По проектной схеме обеспечена подача на АЭС технической воды от реки Вилии и работа системы химводоподготовки. Ведется работа по обеспечению готовности всех технологических систем.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).

belta.by

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