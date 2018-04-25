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TOP,Новости,Образование

Упрощается процесс признания дипломов о высшем образовании между Балтией и Бенилюксом

Фото BFL/Томас Урбеленис

Упрощается процесс признания дипломов о высшем образовании между странами Балтии и Бенилюкса: в Брюсселе в пятницу была подписана декларация между странами Балтии и Бенилюкса о взаимном автоматическом признании квалификаций высшего образования.

В будущем это значительно упростит процесс поступления на работу или в вузы Эстонии для людей, получивших высшее образование в Бельгии, Нидерландах или Люксембурге, и наоборот, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Министерства образования и науки Латвии.

“Уже сейчас страны Балтии автоматически признают дипломы о высшем образовании друг друга, благодаря подписанной сегодня декларации о намерениях эта возможность распространится и на страны Бенилюкса, — сказал канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс. — Взаимное автоматическое признание дипломов касается дипломов бакалавриата, прикладного высшего образования, магистратуры и докторантуры”.

Заключенная декларация о намерениях является первым шагом для подготовки межгосударственного договора. Планируется заключить такой договор, к которому в будущем могут присоединиться и другие государства, придерживающиеся европейских квалификационных стандартов.

Подобный договор между Эстонией, Латвией и Литвой действует с начала нынешнего года. С квалификацией, полученной в одной из стран Балтии, можно поступить в вуз или на работу в другой стране Балтии минуя процесс оценки диплома.

baltic-course.com

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