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Уровень антисемитизма в Украине один из наивысших в Европе

Фото lzb.lt

Украинцы заняли второе место в рейтинге антисемитских настроений в Европе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Антидиффамационной лигой, передает Assosiated Press.

Опрос провели в 14 европейских странах. Респондентов спрашивали, считают ли они определенные негативные стереотипы «вероятно правдивыми» или «вероятно ошибочными». Считалось, что те, для кого от 6 до 11 пунктов были правдивыми, подпитывают антисемитские настроения.

Результаты показали, что антисемитские настроения больше распространены в Польше. С 37% в 2015 году они выросли до 48% в 2019-м. В Украине уровень антисемитизма в 2016 году был 32%. В 2019-м — уже 46%. Третьей стала Венгрия — антисемитские настроения у 42% жителей в 2019-м, по сравнению с 40% в 2016 году.

В последнее время правительства всех трех стран критиковали еврейские группы, хотя все они отрицают антисемитизм, утверждают в исследовании. Например, в начале 2018 года в Польше консервативная правящая националистическая партия приняла закон, запрещающий некоторые виды речей о Холокосте. В Израиле это восприняли как попытку «отбелить» участие в нем некоторых поляков.

Решение Украины в 2018 году о чествовании лидера националистов Степана Бандеры вызвало резкие замечания от посла Израиля.

В Венгрии националистическое правительство Виктора Орбана раскритиковали за кампанию против еврейского финансиста Джорджа Сороса.

Влияние евреев в бизнесе — распространенное мнение в Восточной Европе: 72% украинский, 71% венгров, 56% поляков и 50% россиян согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти. Почти половина опрошенных немцев и австрийцев (42% и 44% соответственно) считают, что евреи много говорят о том, что с ними случилось во время Холокоста. Самые низкие показатели антисемитизма в Швеции — 4%, Дании — 10%, Франции — 17% и Бельгии — 24%.

korrespondent.net

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