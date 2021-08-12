Литва отправила Молдавии 26,5 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литва отправила Молдавии 26,5 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщило Министерство здравоохранения.
Как сообщается, партия вакцины уже поступила в Молдавию.
«Этой помощью Литва выполняет долг, который она чувствует, помочь таким странам, как Молдавия, которые не получают постоянных партий вакцин от COVID-19», – говорится в сообщении.
Как утверждает Минздрав, опасаться, что в Литве возникнет нехватка вакцины AstraZeneca, не следует, потому что каждую неделю производитель присылает новую партию этой вакцины, которая, как и другие, хранятся на складах Центра экстремальных для здоровья ситуаций.
Решение помочь странам «Восточного партнерства»: Молдавии, Грузии и Украине, – правительство приняло еще в мае этого года. В июле было решено увеличить намеченные партии. Вакцины этим странам выделяются по их просьбе.