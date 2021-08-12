ВОЗ спрогнозировала скачок заболеваемости COVID-19

Общее количество случаев коронавируса может превысить 300 млн уже в начале 2022 года. Об этом заявили в ВОЗ.

По данным ВОЗ, только за последние шесть месяцев общее число COVID-случаев выросло со 100 млн до 200 млн. На данный момент в мире наблюдается опасная тенденция, позчеркнули в организации.

«По нынешней траектории мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев уже в начале будущего года», — сказано в сообщении.