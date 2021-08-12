ВОЗ спрогнозировала скачок заболеваемости COVID-19

Общее количество случаев коронавируса может превысить 300 млн уже в начале 2022 года. Об этом заявили в ВОЗ.
По данным ВОЗ, только за последние шесть месяцев общее число COVID-случаев выросло со 100 млн до 200 млн. На данный момент в мире наблюдается опасная тенденция, позчеркнули в организации.
«По нынешней траектории мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев уже в начале будущего года», — сказано в сообщении.
В свою очередь гендиректор ВОЗ Аданом Гебреисус заявил, что стремительным темпам распространения заболевания можно противодействовать, однако мир этого не делает.
В то же время, как пишет The Guardian, ВОЗ начала тестирование трех новых препаратов против коронавируса на госпитализированных пациентах. Речь идет об артесунате, иматинибе и инфликсимабе, у которых был выявлен потенциал к снижению риска летального исхода у тяжелобольных пациентов.
Артесуант используется во время болезни малярией, иматиниб — при некоторых случаях онкологии, а инфликсимаб — при заболеваниях иммунной системы, среди которых ревматоидный артрит и болезнь Крона.
Сейчас в испытаниях участвуют более 600 больниц в 52 странах мира.korrespondent.net