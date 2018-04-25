Литва планирует установить в Балтийском море ветряные установки в 1,4 мегаватт

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В связи с тем, что Литва в будущем планирует установить в Балтийском море парк ветряных установок мощностью 700 мегаватт, вице-министр энергетики Ритис Кевелайтис сообщил, что уже обсуждается и дальнейшее развитие этого проекта.

Он отметил, что на втором этапе реализации проекта будет инсталлировано еще 700 мегаватт мощности, а общий потенциал ветряных установок в море составит почти 1,4 тыс. мегаватт.

«Если говорит о еще более поздних этапах, то это открытый вопрос, и также возможность для региональных проектов», – заявил в среду Р. Кевелайтис на удаленной конференции Offshore Klaipeda.

По его словам, один лишь первый этап развития проекта, который должен быть завершен самое позднее до 2030 года, может удовлетворить около 25% потребности страны в электроэнергии, это будет крупнейший источник производства электроэнергии в Литве.

«Он (проект – BNS) также привлечет более 1 млрд евро частных инвестиций, поэтому важно говорить об экономической выгоде и возможностях в Клайпедском регионе», – добавил вице-министр.

Он утверждает, что утверждает, что территория, отведенная под проект составит около 138 километров, она находится в 30 километрах от берега у Паланги и в 43 км. от Клайпедского порта. Для таких установок там подходящая скорость ветра и глубина моря.

Сейму уже представлены несколько поправок к закону, которые позволят оборудовать в Балтийском море парк ветряных установок в 700 мегаватт. Если они будут приняты до Рождества, то аукцион мощности этой электроэнергии может состояться в 2023 году.