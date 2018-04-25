Сейм Литвы принял резолюцию по проблемам и положению в Федерации футбола

Фото BFL/ Andrius Ufartas

Сейм Литвы принял резолюцию о положении и проблема в Литовской федерации футбола (ЛФФ).

Сейм призывает литовскую футбольную общественность обсудить будущее этого вида спорта в стране и укрепить иммунитет от лиц, склонных к преступной деятельности, давлению и злоупотребленьям.

В противном случае парламент призывает учредить новую организацию литовского футбола, которая бы представляла интересы футбольной общественности, должным образом реализовывала поставленные общественностью цели и обеспечивала защиту демократических принципов.

В этой резолюции сейм рекомендует Кабмину обратиться в UEFA и FIFA, с тем, чтобы они провели международные аудиты в ЛФФ и расследовали использование средств. Парламентарии также отметили и недостаточную гласность в ассоциации.

В конце октября, когда был опубликован проект резолюции, ЛФФ заявила, что в документе распространяются утверждения, не соответствующее реальности и принижающие деловую репутацию ЛФФ.

В данный момент должность вице-президента ЛФФ занимает судимый в прошлом таурагский предприниматель Арунас Пукялис. Его назначение вице-президентом до сих пор вызывает дискуссии среди футбольной общественности.