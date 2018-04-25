В Клайпеде хотят поощрять компании ветряной электроэнергии, ремонта судов

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Поскольку Литва намерена установить в Балтийском море ветряные установки для выработки электроэнергии, правительству предлагается открыть путь для основания в Клайпедском порту компаний по их производству, сбору и складированию.

Одновременно планируется создать условия для развития судоремонтных и судостроительных компаний – их расширение сейчас останавливают устаревшие причалы, которые порт не может обновить по причине низкой прибыльности инвестиций.

Вице-министр транспорта Гитис Мажейка заявил, что нужно найти способ для развития этих важных для государства сфер деятельности.

«Государство должно признать, что это важные для государства сферы. Весь замысел и основная идея проекта находятся здесь», – сказал Г. Мажейка BNS.

Министерство коммуникаций и транспорта предлагает правительству сократить с 6 до 2 процентов средний годовой возврат капитала от инвестиций дирекции порта, направляемых на инфраструктуру порта.

По словам Г. Мажейки, предлагаемое регулирование путем снижения возврата капитала не будет применяться в отношении конкретных компаний – речь идет о видах деятельности, которые не генерируют физической отдачи, но очень важны для Литвы.

«Ведь нынешнее регулирование требует от госкомпаний выжимать максимальную физическую отдачу. Если определенные сферы деятельности ее не генерируют, то логично полагать, что они исчезнут, но сейчас делается шаг, чтобы этого не случилось», – сказал он.

Глава дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас сказал, что проблема возникла после того, как совет по развитию порта обязал дирекцию найти площади, на которых можно было бы развивать сбор ветряных установок или производство их компонентов.

По его словам, в Клайпедском порту есть несколько потенциальных и значительных территорий для этого, «но причалы должны отвечать определенным требованиям, поэтому дирекция порта должна в них инвестировать». Он также добавил, что после выбора победителей аукциона ветряных установок в Балтийском море ожидается большей ясности.

Клайпедский порт получает основную часть доходов от заходящих в него судов. По данным министерства, эти сборы составляют около 88% доходов порта, еще 12% собирается от аренды портовых земель.

На рассмотрение сейма уже вынесены поправки, которые узаконят установку в Балтийском море ветряного парка в 700 мегаватт. Если они будут приняты до Рождества, то аукцион энергии морского ветра может состояться в 2023 году.

В сентябре государственный энергохолдинг Ignitis grupe в понедельник объявил о выборе стратегического партнера для проектов строительства морских ветряных парков — им стала компания Ocean Winds. Литовская компания с новым партнером будет участвовать в аукционах морских ветряных парков в Литве в 2023 году.

О планах инвестировать в парк ветряных установок в Балтийском море и строительстве завода таких компонентов в Клайпеде сообщил и концерн Achemos grupe. Концерн уже владеет ветряными парками на суше в Литве, Чехии и Хорватии.

Будущим аукционом интересуется и датская компания возобновляемой энергетики Orsted.

Парк ветряных установок будет строиться в 30 км от берега. Подсчитано, что проект обойдется более чем в 1 млрд евро.