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Литва планирует в следующем году открыть посольство в Сингапуре.

Эту идею одобрил Комитет сейма по иностранным делам.

«Несмотря на величину, это государство-город, Сингапур является одним из крупнейших наших экономических партнеров в регионе», — сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, рассказывая об идее открытия посольства.

По его словам, в 2019 году экспорт в Сингапур был примерно таким, как и в Китай — в Китай товаров было экспортировано на 277 млн евро, в Сингапур — на 216 млн евро.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что открытие представительства в Сингапуре способствовало бы ослаблению зависимости Литвы от Китая.

«Правительство в программе наметило один пункт — стратегическую диверсификацию. Это ослабление нашей экономической и политической зависимости от одного, пусть и очень важного, мощного государства, иными словами, от Китая», — сказал BNS министр ИД.

Советник президента Даля Тамошюнене сообщила на заседании парламентского комитета, что Гитанас Науседа поддерживает идею открыть посольство в Сингапуре.