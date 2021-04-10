Шведы требуют компенсаций после осложнений от COVID-прививки

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Швеции около 150 граждан потребовали компенсации из-за возникших у них проблем со здоровьем после сделанной прививки от коронавируса. Сообщается о двух летальных исходах, пишет ТАСС.

«Мы пока не занимаемся предоставлением какой-либо компенсации. Это требует более длительного расследования. Мы приняли решение в некоторых случаях с незначительными осложнениями, когда мы отказали», — сказал заместитель директора страховой кассы по вопросам лекарственных препаратов Андерс Хультман.

Граждане, добивающиеся компенсации были провакцинированы COVID-препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Кампания по вакцинации в Швеции стартовала в конце декабря 2020 года. На сегодня 16% жителей получили хотя бы одну инъекцию.