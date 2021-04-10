Фото portofklaipeda.lt

Находящийся на территории Клайпедского порта памятник французским военнопленным будет перенесен ближе к каналу Вильгельма, сообщила дирекция порта.

Как сообщает, из-за деятельности порта этот памятник со временем станет невозможно посещать, поэтому он будет перенесен в более видное доступное место — на ул. Кайрю, вблизи Канала короля Вильгельма.

О перенесении памятника дирекция Клайпедского государственного морского порта договорилась с посольством Франции в Литве.

Памятник будет установлен возле велосипедной и пешеходной дорожки, по пути на будущую пристань для небольших судов.

Канал, названный именем тогдашнего короля Пруссии Вильгельма, строился в 1863–1873 годах. На его строительстве были задействованы и французские военнопленные, в память о которых и установлен памятник.