Литва полностью отказалась от импорта российского газа 

Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа и реагируя на энергетический шантаж России в Европе, а также войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа, заявило в субботу Министерство энергетики.
По его сообщению, газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца работает без импорта российского газа.
«Мы первая страна Европейского Союза среди стран-поставок «Газпрома», добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
По данным литовского оператора газопередающей Amber Grid, в субботу импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч.
Министерство энергетики отмечает, весь спрос газ в Литве удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ).
По графику ежемесячно на терминал будет поступать три больших груза сжиженного природного газа, которого хватит всем клиентам.
«На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также и по газовому соединению с Латвией, а с 1 мая — также по газовому соединению с Польшей», — говорится в сообщении Минэнерго.
Газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Калининградской области, но в ином техническом режиме, чем обычно, обеспечивая только передачу необходимого для транзита количества газа
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