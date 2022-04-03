Литва полностью отказалась от импорта российского газа 

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Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа и реагируя на энергетический шантаж России в Европе, а также войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа, заявило в субботу Министерство энергетики.

По его сообщению, газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца работает без импорта российского газа.

«Мы первая страна Европейского Союза среди стран-поставок «Газпрома», добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.