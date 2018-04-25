Литва положительно оценивает договоренность по бюджету ЕС 2020 года

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Литва положительно оценивает достигнутое в понедельник соглашение Европарламента и Совета Евросоюза по бюджету ЕС следующего года, сообщило Министерство финансов.

По данным министерства, для Литвы особенно актуально, чтобы в бюджете следующего года было решено повысить средства, предназначенные для мер Европейских инфраструктурных сетей, поскольку за счет средств этой программы финансируется синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой.

«Следующий год последний из многолетней финансовой программы ЕС на 2014-2020 годы. Реализация программ, особенно в области политики смычки, значительно продвинулась, поэтому важно, чтобы в бюджете ЕС было достаточно средств для покрытия потребностей финансирования уже начатых или запланированных проектов», – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.

В 2020 году Литве выделено более 2 млрд евро помощи ЕС, из них 1,2 млрд евро из Фонда смычки и Структурного фонда, 68 млн евро – на закрытие Игналинской АЭС и 720 млн евро на нужды сельского хозяйства.