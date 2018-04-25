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Самолёты Ryanair признаны самыми грязными

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Британский портал для туристов Which провёл опрос своих пользователей и выяснил, самолёты каких авиакомпаний они считают самыми грязными.

Оказалось, что салоны самолётов лоукостера Ryanair четверть пассажиров считает наиболее грязными. Кроме того, по 10% туристов проголосовали за то, чтобы назвать самыми грязными самолёты ближайших конкурентов Ryanair — Vueling и Wizz Air.

Портал направил в Ryanair своего эксперта, чтобы проверить оценку туристов. Оказалось, что пассажиры не преувеличивали — спинки сидений и столики были «откровенно грязными», а в ультрафиолетовом свете салоны лоукостера выглядят совсем неприглядно. Кроме того, эксперт собрал образцы микрофлоры и отправил на анализ, в результате чего выяснилось, что в самолёте есть всё — вплоть до стафилококков.

По словам британского эксперта, «если вы летите Ryanair, вам потребуется костюм биологической защиты».

024.by

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