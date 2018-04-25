Путь к последней обители

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

22 ноября на столичном кладбище Расу состоится торжественное погребение останков повстанцев, обнаруженных на горе Гядиминаса. Захоронения были найдены при приведении в порядок склонов горы Гядиминаса в 2017 году.

Восстание литовцев и поляков против Российской империи происходило в 1863-1864 гг. Лидеры восстания были казнены в 1864 году.

Археологам на горе Гядиминаса удалось обнаружить останки 20 из 21 мятежника. Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, могилы лидеров и участников восстания, обнаруженные на горе Гядиминаса, напоминают о болезненном опыте Литвы и ее долгой борьбе с угнетением и порабощением.

«Погребальная церемония, к которой готовится вся Литва, является свидетельством нашего уважения к героям прошлого и национальным ценностям. Те, кто давно завершил свой земной путь, вдохновляют нас на любовь к своей стране», — цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.

В сообщении также говорится, что во время похоронной процессии на кладбище Расу одновременно зазвучат колокола церквей в Вильнюсе и Варшаве.

В торжественной церемонии примут участие президент Польши А. Дуда со своей супругой.

На церемонии погребения останков лидеров мятежников XIX века в Вильнюсе Беларусь будет представлена вице-премьером Игорем Петришенко, сообщило Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

На мероприятие также приедут представители правительств Латвии и Украины.

Во время торжественной церемонии в пятницу гробы с останками лидеров восстания Зигмантаса Серакаускаса и Константинаса Калинаускаса, а также 18 других мятежников будут доставлены из Вильнюсского Кафедрального собора на Старое кладбище Расу, по дороге процессия остановится у Острой Брамы.

Здесь будут слышны колокола окружающих церквей, прозвучат молитвы на литовском, польском и белорусском языках, повстанцев будут чествовать части почетного караула Литвы и Польши.

Ожидается, что процессия достигнет часовни кладбища Расу примерно в 15 час., ожидается, что здесь выступят с речами президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда.

Жители смогут наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных на Кафедральной площади, ее также будут транслировать по литовскому и польскому телевидению.

Во время подготовительных и похоронных церемоний будут внесены изменения в движение общественного транспорта.

С 6 часов утра 20 ноября до 16 часов 22 ноября запрещено парковать автомобили на Кафедральной площади и на улице Расу.

В центре города 22 ноября будет запрещена парковка автомобилей.

С 9 до 14 часов будет измена трасса автобусов маршрутов № 10, 11 и 33, с 9 до 18 часов – трасса маршрута № 89.

22 ноября возможны отклонения от расписания маршрутов городского общественного транспорта, курсирующего через центр города и в районе кладбища Расу.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt