Литва предлагает логистические услуги индустриальному парку «Великий камень»

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Литва, стремясь к активному участию в логистической цепочке между Европой и Азией, готова предоставить транспортно-логистические услуги белорусско-китайскому индустриальному парку «Великий камень» в Минском уезде, утверждает Министерство транспорта и коммуникаций страны.

Об этом министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис будет говорить на белорусском форуме регионального сотрудничества «Индустриальный парк «Великий камень» — пример глобальных возможностей». В рамках форума также состоится двусторонняя встреча с министром транспорта Беларуси Алексеем Авраменко.

«Надёжная и эффективная грузовая логистика от литовской и белорусской границы до Клайпедского морского порта с учётом растущих потребностей Индустриального парка «Великий камень», является одним из приоритетных направлений сотрудничества с Беларусью», — сказал Р.Масюлис в сообщении.

При перевозке китайских грузов в Европу Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) предлагает воспользоваться преимуществом Литвы: синергией двух железнодорожных сетей — 1435 мм и 1520 мм, соединяющими терминалы на различных железнодорожных линиях в Шештокай и Каунасе, а также интермодальные терминалы Вильнюса и Каунаса.

«Мы видим открывающиеся возможности для Клайпедского порта, для Литовских железных дорог и интермодальных терминалов в Вильнюсе и Каунасе, для центров автомобильного транспорта и логистики — мы должны максимально воспользоваться ими. В этом контексте мы видим возможность более эффективно использовать линию Rail Baltica», — сказал Р.Масюлис.

В январе-мае этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, грузоперевозки между Литвой и Беларусью увеличились на 4%, на 13% — поездом «Викинг».

В этом году рост транзита китайских грузов был особенно большим — с 7 поездов в январе-мае 2018-го до 56 поездов за такой же период этого года.

Справка

Индустриальный парк «Великий камень» расположен в 25 км от столицы Республики Беларусь города Минска в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва. На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества и подписанных соответствующих межправительственных документов. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала.

BNS