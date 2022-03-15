Литва предлагает учредить трибунал по ответственности РФ и Беларуси в войне в Украине

Министерство юстиции Литвы предлагает учредить в Евросоюзе специальный трибунал, который обеспечил бы уголовную ответственность руководства России и Беларуси за агрессию в Украине, сообщило во вторник министерство.
«Специальный трибунал был бы эффективным механизмом для преодоления юридических препятствий, связанных с необходимой резолюцией Совета Безопасности ООН о начале процесса в Международном уголовном суде (МУС) и национальными досудебными расследованиями на основании универсальной юрисдикции», — утверждает в сообщении министр юстиции Эвелина Добровольска.
Она во вторник обратилась в этой связи с письмом к еврокомиссару Дидье Рейндерсу и министрам юстиции государств-членов ЕС.
«Преступлением агрессии нарушаются фундаментальные принципы международного сообщества о неприменении вооруженной силы, уважении к суверенитету и территориальной целостности государств, поэтому по таким преступлениям нужен международный ответ», — говорит министр.
«Мы укрепляем международное сотрудничество и стремимся всеми возможными средствами и правовыми механизмами провести в жизнь обязательства государств перед международным правом и обеспечить уголовную ответственность режимов России и Беларуси», — утверждает она.
С идеей учреждения трибунала предложило международному сообществу на прошлой неделе правительство Украины, а также ученое и юридическое сообщества.
По словам министра юстиции, в МУС уже идет процесс расследования военных преступлений и преступлений против человечности, Украина обратилась и в Международный суд ООН с тем, чтобы к России как к государству была применена ответственность за нарушения Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, однако остается вопрос об уголовной ответственности за международное преступление агрессии, который и мог бы решить специальный трибунал, учрежденный с этой целью.
На состоявшемся 4 марта заседании министров юстиции и внутренних дел ЕС было договорено, что страны-члены решительно осуждают осуществляемое агрессорами неспровоцированное военное вторжение в Украину и будут добиваться консолидации усилий с целью торжества справедливости.
По словам Добровольской, Литва приглашает к дискуссии и готова дискутировать со всеми возможными партнерами и искать наиболее эффективный правовой алгоритм, сплотить коллег в Евросоюзе.
Минюст напоминает, что 28 февраля Литва первой попросила прокурора МУС начать расследование в связи с военными преступлениями России и Беларуси и преступлениями против человечности. Литва также выделила 100 тыс. евро дополнительно на деятельность этого суда.
1 марта министр юстиции обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку осуществляемой руководством России и Беларуси агрессии против Украины.
Уголовный кодекс предусматривает ответственность за преступление агрессии, предоставляя тем самым возможность преследования ответственных за него лиц в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, и заочного суда над ними.
Генпрокуратура информировала, что досудебное расследование было начато.
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