Литва предлагает учредить трибунал по ответственности РФ и Беларуси в войне в Украине

«Преступлением агрессии нарушаются фундаментальные принципы международного сообщества о неприменении вооруженной силы, уважении к суверенитету и территориальной целостности государств, поэтому по таким преступлениям нужен международный ответ», — говорит министр.

«Мы укрепляем международное сотрудничество и стремимся всеми возможными средствами и правовыми механизмами провести в жизнь обязательства государств перед международным правом и обеспечить уголовную ответственность режимов России и Беларуси», — утверждает она.

С идеей учреждения трибунала предложило международному сообществу на прошлой неделе правительство Украины, а также ученое и юридическое сообщества.

По словам министра юстиции, в МУС уже идет процесс расследования военных преступлений и преступлений против человечности, Украина обратилась и в Международный суд ООН с тем, чтобы к России как к государству была применена ответственность за нарушения Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, однако остается вопрос об уголовной ответственности за международное преступление агрессии, который и мог бы решить специальный трибунал, учрежденный с этой целью.

На состоявшемся 4 марта заседании министров юстиции и внутренних дел ЕС было договорено, что страны-члены решительно осуждают осуществляемое агрессорами неспровоцированное военное вторжение в Украину и будут добиваться консолидации усилий с целью торжества справедливости.

По словам Добровольской, Литва приглашает к дискуссии и готова дискутировать со всеми возможными партнерами и искать наиболее эффективный правовой алгоритм, сплотить коллег в Евросоюзе.

Минюст напоминает, что 28 февраля Литва первой попросила прокурора МУС начать расследование в связи с военными преступлениями России и Беларуси и преступлениями против человечности. Литва также выделила 100 тыс. евро дополнительно на деятельность этого суда.

1 марта министр юстиции обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку осуществляемой руководством России и Беларуси агрессии против Украины.

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за преступление агрессии, предоставляя тем самым возможность преследования ответственных за него лиц в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, и заочного суда над ними.

Генпрокуратура информировала, что досудебное расследование было начато.

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