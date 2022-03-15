В Украине находится литовский еврокомиссар Синкявичюс

Делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс во вторник находится с визитом в Украине, сообщили BNS в команде комиссара, ответственного за вопросы окружающей среды, водных ресурсов и рыбоводства.
Синкявичюс стал первым членом Европейской комиссии (ЕК), посетившим Украину после военного вторжения России с конца февраля.
«Мы вместе с нашими друзьями и партнерами, с каждым братом и сестрой в Украине. И мы вместе с ними не только во время работы в в Брюсселе, но также и на их земле, которую они героически защищают», — цитирует сообщение Синкявичюса, который находится с визитом во Львовской области.
В ходе визита он встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром экологии и природных ресурсов Русланом Стрельцом, губернатором Львовской области Максимом Козицким, с мэром Львова Андреем Садовым.
«Я заверил представителей Украины, что Еврокомиссия сделает все, чтобы помочь Украине не только в это трудное время, но и когда она победит в войне», — сказал Синкявичюс.
Во время визита в Украину будет обсуждаться гуманитарная ситуацию в стране и поддержка Европейского Союза (ЕС), заявка Украины на членство в ЕС, а также экологические вопросы, включая ядерную безопасность, в связи с тем, что под контролем российских войск находятся Чернобыльская и Запорожская ядерных электростанции.
Речь также идет об ответственности России за несоблюдение и нарушение международных конвенций и соглашений, сообщили представители еврокомиссара.
Обсуждалось, какой помощи Украина ожидает от Еврокомиссии, особенно в сфере экологии и в прекращении ущерба, наносимого Россией украинскому народу, экономике, инфраструктуре и окружающей среде.
В ходе встреч обсуждалось, как подготовиться к восстановлению экономики и экологии Украины после войны.
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