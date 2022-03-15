В Украине находится литовский еврокомиссар Синкявичюс

В ходе визита он встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром экологии и природных ресурсов Русланом Стрельцом, губернатором Львовской области Максимом Козицким, с мэром Львова Андреем Садовым.

«Я заверил представителей Украины, что Еврокомиссия сделает все, чтобы помочь Украине не только в это трудное время, но и когда она победит в войне», — сказал Синкявичюс.

Во время визита в Украину будет обсуждаться гуманитарная ситуацию в стране и поддержка Европейского Союза (ЕС), заявка Украины на членство в ЕС, а также экологические вопросы, включая ядерную безопасность, в связи с тем, что под контролем российских войск находятся Чернобыльская и Запорожская ядерных электростанции.

Речь также идет об ответственности России за несоблюдение и нарушение международных конвенций и соглашений, сообщили представители еврокомиссара.

Обсуждалось, какой помощи Украина ожидает от Еврокомиссии, особенно в сфере экологии и в прекращении ущерба, наносимого Россией украинскому народу, экономике, инфраструктуре и окружающей среде.

В ходе встреч обсуждалось, как подготовиться к восстановлению экономики и экологии Украины после войны.

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