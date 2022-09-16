Литва предоставила Украине военной помощи на 200 млн евро – Анушаускас

По его словам, недавно в Украину отправлены бронетранспортеры М113, а украинцы уже используют 50 литовских бронемашин.

По словам Анушаускаса, всего Киев получил из разных стран Запада более 300 единиц такой военной техники.

«В литовских компаниях, которые, быстрее всех, смогут сшить запрашиваемую украинцами зимнюю одежду, принято решение заказать ее на 2,15 млн. евро», — написал министр.

Он также указал, что согласован срочный ремонт украинской военной техники, и что Литва сама организует и поддерживает обучение украинских военных, проводимое и другими странами.

«(…) До конца года мы подготовим не менее 500 военных специалистов», — сообщил Анушаускас.

Россия вторглась в Украину в конце февраля, начав полномасштабное наступление по всей стране. Однако в последние недели силы Киева проводят успешные контратаки в восточной части страны и отвоевывают оккупированные Россией территории.

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