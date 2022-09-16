В Румынии проходят учения НАТО

На территории Румынии начались военные учения НАТО Justice Eagle вместе с союзниками из пяти стран-членов Альянса. Об этом накануне сообщило Минобороны Румынии.
«Около 700 румынских солдат многонациональной бригады Юго-Восток и союзники из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и США, с более чем 80 единицами техники, участвуют в период с 12 по 23 сентября в совместных учениях Justice Eagle 22.II», – говорится в сообщении.
Учения проходят в учебном боевом центре, расположенном в коммуне Смардан на востоке Румынии.
В Бухаресте отметили, что целью учений Justice Eagle является увеличение «оперативной совместимости и взаимного доверия между союзниками путем проведения учений с войсками в полевых условиях, а также тактических боевых стрельб».
Ранее в четверг стало известно, что Россия и Китай проводят учения в Тихом океане. Экипажи боевых кораблей отработают совместное маневрирование, проведут артиллерийские стрельбы и обеспечат полеты палубных вертолетов.korrespondent.net