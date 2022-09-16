В Румынии проходят учения НАТО

Учения проходят в учебном боевом центре, расположенном в коммуне Смардан на востоке Румынии.

В Бухаресте отметили, что целью учений Justice Eagle является увеличение «оперативной совместимости и взаимного доверия между союзниками путем проведения учений с войсками в полевых условиях, а также тактических боевых стрельб».

Ранее в четверг стало известно, что Россия и Китай проводят учения в Тихом океане. Экипажи боевых кораблей отработают совместное маневрирование, проведут артиллерийские стрельбы и обеспечат полеты палубных вертолетов.