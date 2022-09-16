Подготовка ко вступлению Украины в ЕС «идет полным ходом» — глава ЕК

Фото: Пресс-служба президента Украины

15 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что подготовка ко вступлению Украины в ЕС «идет полным ходом». Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы договорились, что нам нужно работать как можно активнее, чтобы в Украине было больше бизнес-структур, больше доходов — и, таким образом, обеспечить беспрепятственный доступ к единому европейскому рынку для Украины», — сказала фон дер Ляйен,