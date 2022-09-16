Польша добивается от России возвращения культурных артефактов, похищенных советскими войсками в 1939-1945 годах

Фото wikipedia.org

В варшавском Дворце-музее в Вилянуве состоялась в среду инаугурация кампании «Пустые рамы», которая призвана напомнить о произведениях искусства и культурно-исторических памятниках, награбленных у Польши немецкими и советскими оккупантами во время Второй мировой войны.

Вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что по ходатайству министерства культуры посольству РФ в Варшаве 12 сентября была передана официальная дипломатическая нота с требованием о возвращении похищенных артефактов, список которых вместе с соответствующей документацией стал приложением к ноте. Ранее министр культуры Петр Глиньский сообщил, что польская сторона направит России еще семь заявок на реституцию произведений искусства, захваченных советскими войсками во время Второй мировой войны.