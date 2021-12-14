Литва предпринимает усилия для возвращения осужденной на пожизненное заключение литовки из ОАЭ

«Договора уже согласованы по содержанию и переведены, и мы планируем, что представители ОАЭ приедут в Литву для их подписания в начале следующего года», — сказала она.

По словам Добровольской, соглашения предусматривают передачу лиц, подозреваемых, обвиняемых или уже осужденных за преступления, а также обязательство сотрудничать в досудебном расследовании путем сбора показаний, заявлений и тому подобного.

Министр отметила, что дольше всего пришлось согласовать договор предусматривающий, что с согласия обоих государств и отдельного лица осужденный может быть переведен для отбывания наказания в его государстве.

«У нас были более продолжительные дискуссии по третьему договору, чтобы мы могли предусмотреть предпосылки для применения в отношении лица помилования, или пересмотра наказания. Мы рады, что были найдены компромиссные решения. Это соглашение чрезвычайно важно, оно не о конкретном человеке, но позволяет горизонтальное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами», — сказала Добровольска.

По ее словам, помилование может быть применено к осужденным «после консультаций государств друг с другом».

По сообщению новостного портала 15min.lt, Эмилия Седлецкайте, гражданка Литвы, приехавшая в ОАЭ на празднование своего 19-летия несколько лет назад, была арестована официальными лицами страны, а затем осуждена несколькими судами за хранение наркотиков с целью их продажи. Ее приговорили к пожизненному заключению и штрафу в размере 12 тыс. евро (50 000 драхмов).

Родственники литовки утверждают, что девушку подставили местные жители, и что официальные лица Абу-Даби добились ее признания силой.

Добровольская сообщила, что просьбы об амнистии этой осужденной подавались несколько раз, но до сих пор были отклонены.

По словам министра, в согласовании договорённостей внесли вклад министерства Иностранных дел и Юстиции страны, дипломатический корпус, а также визит премьер-министра Ингриды Шимоните в ОАЭ в октябре.

В Литве максимальный срок лишения свободы за упомянутое преступление составляет 15 лет.

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Это решение готовилось с целью возвращения гражданки Литвы Эмилии Седлецкайте, приговоренной к пожизненному заключению за хранение наркотиков, чтобы она могла отбыть более мягкое наказание в своей стране. Однако ее освободили раньше, удовлетворив ее прошение о помиловании, подтвердила BNS представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.

«Мы благодарим ОАЭ за сотрудничество в приятии решений по поводу амнистии гражданки Литвы. В это было вложено много усилий дипломатов, работающих в ОАЭ, вопрос обсуждался и во время визита премьера в ОАЭ в конце октября, вопрос Седлецкайте поднимался и во время визита министра иностранных дел в Нью-Йорк, где состоялась встреча с представителями ОАЭ», – утверждает Якилайтене.

«Остается лишь порадоваться тому, что гражданка Литвы — на свободе», – сказала она.

Об этом решении первым сообщил портал новостей 15min.lt, получивший подтверждение матери Седлецкайте о том, что ее дочь освобождена из тюрьмы и за ней не числится судимости.