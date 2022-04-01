Литва применяет санкции к российскому пропагандисту Шейнину – СРФП

Шейнин работал одним из руководителей Государственной дирекции общественно-журналистских программ Первого канала России. В настоящее время он ведет ток-шоу на этом телевидении.

Президент России Владимир Путин вручил благодарность Шейнину за его работу в СМИ.

Помимо Шейнина, в Литве финансовые санкции, связанные с Россией, применяются к двум юридическим лицам, включенным в санкционный список, а также к восьми юридическим и четырем физическим лицам на основании связей через права владения или контроля.



СРФП напоминает, что в связи с финансовыми санкциями ЕС, примененными в Литве в отношении России, сумма «замороженных» средств составляет более 10,8 млн. евро , 3,4 миллиона долларов США (3,07 млн евро) и более 645 тыс. российских рублей (около 7 тысяч евро).

В Литве также применяются финансовые санкции, связанные с Беларусью. Санкции распространяются на четыре юридических и одно физическое лицо. Общая сумма «замороженных» средств составляет более 46 тысяч. евро.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy