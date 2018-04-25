Литва стала лидером в ЕС по путешествиям на машине

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Большинство жителей Евросоюза предпочитают путешествовать на машине. Среди стран – членов ЕС наибольшая доля пассажиро-километров, пройденных на автомобиле, была отмечена в Литве, свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.

В 2017 году этот показатель в балтийской республике составил 91,1 процента. Также путешествия на автомобиле популярны в Португалии (88,5) и Словении (86,5). В Латвии доля пассажиро-километров, пройденных на автомобиле, составила 82,7 процента, а в Эстонии – 80,5 процента. Меньше всего на машинах путешествуют жители Словакии (74,4), Чехии (73,3), Венгрии (70).

Путешествия на поезде менее популярны. В этом списке лидирует Австрия с показателем в 11,9 процента. На втором месте находятся Нидерланды (11,4), а третью строчку занимает Франция (10,8).

В Литве этот показатель составляет 0,9 процента, в Латвии – 3,3, а в Эстонии – 2,3.

На автобусах чаще всего путешествуют жители Венгрии (21,1), Кипра (19) и Мальты (17,5). В Литве доля пассажиро-километров, пройденных на этом виде транспорта, составляет восемь процентов, в Латвии – 14, а в Эстонии – 17,3.

Информация «ЛК», BNS

Последние новости