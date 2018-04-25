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В Литовском музее театра, музыки и кино (ул. Вильняус, 41) открылась выставка уникальных экспонатов истории балета «Волнующая история балетных туфелек».

В 2017 году на киноэкранах мира появилась кинолента режиссера Алексея Учителя «Матильда». Драма конца XIX века с участием королевы балетной сцены примы-балерины польского происхождения Матильды Кшесинской не оставила равнодушными почитателей и кино, и балетного искусства. Однако мало кому известно, что в Литовском музее театра, музыки и кино хранится пуант этой легендарной балерины, который можно увидеть на выставке «Волнующая история балетных туфелек». Матильда Кшесинская — не просто выдающаяся балерина, техника которой значительно превосходила способности отечественных современниц, она одна из самых влиятельных особ конца XIX — начала XX века.

Матильда Кшесинская родилась 31 августа 1872 года в творческой семье. Отец — российский поляк Феликс Кшесинский, выписанный из Польши Николаем I как лучший исполнитель его любимой мазурки, мать — Юлия Доминская, богатая вдова балетного танцовщика Леде. Девочка поступает в Императорское театральное училище и в 1890 году оканчивает его. На выпускном вечере присутствовала вся царская семья, на торжественном ужине Кшесинская сидела рядом с наследником престола Николаем. Тогда Александр III, с восторгом следящий за движениями Матильды, произносит судьбоносные слова: «Мадемуазель! Будьте украшением и славою нашего балета!». Матильду принимают в балетную труппу Мариинского театра, на императорской сцене которого Кшесинская танцевала на протяжении 27 лет. Ради нее поставлены многие балеты, впоследствии вошедшие в список балетного наследия. К примеру, в 1894 году по случаю бракосочетания великой княгини Ксении Александровны и великого князя Александра Михайловича был представлен балет «Пробуждение флоры», главную партию в котором исполнила М. Кшесинская. Личная жизнь М. Кшесинской полна интриг. Ее судьба тесно переплетается с представителями династии Романо­вых. Считается, что с 1892 по 1894 год она являлась любов­ницей цесаревича Николая Александровича. После знакомства он регулярно посещает ее выступления, их отношения развиваются стремительно, хоть все и осознают, что роман не имеет счастливого конца. С целью соблюдения приличий для Кшесинской был куплен особняк на Английской набережной, где они встречались безо всяких помех. Богатая событиями и извест­ными персонами биография М. Кшесинской — тема, часто освещаемая в мире искусства. В обновленном балетном зале музея зрители могут ознакомиться с уникальными экспо­натами, напоминающими об истории литовского балета, о продолжительных и крепких связях литовского професси­онального искусства с известнейшими театрами и авторами Европы.



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