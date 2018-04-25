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Русский драмтеатр: в новом сезоне – многообразие жанров

Фото rusdrama/Д.Матвеева

Новый 74-й сезон Русский драматический театр Литвы открывает премьерным спектаклем «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах» по произведениям поэта-футуриста Владимира Маяковского. Эта премьера, с современной точки зрения трактующая хрестоматийную фигуру русской и мировой литературы, и станет впечатляющим вступлением в театральный сезон, на который намечено пять премьер по классическим и современным пьесам, сообщила пресс-служба театра.    

Руководитель РДТЛ Ольга Полевикова не сомневается в успехе нового творческого года театра. «Сезон начинаем весьма энергично – с премьеры спектакля Йонаса Вайткуса. Наша задумка на этот сезон – в репертуаре театра переплести классические постановки с современной драмой, которой в театрах не так уж много, а в нашем театре современную драматургию довольно часто встречают со скепсисом. Будем стараться современные пьесы представлять интересно, чтобы зрители их приняли и нынешняя драматургия стала бы сильной частью нашего репертуара», – отметила руководитель театра Ольга Полевикова.

Премьера «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах» будет показана  21 сентября. Спектакль будет в двух действиях с игровым антрактом, во время которого зрителей ждут сюрпризы.

11 октября в Малом зале РДТЛ зрителей ждет еще одна премьера – спектакль «Мертвые души. Читая Гоголя». Режиссер и автор инсценировки этой постановки по творчеству русского классика – Александр Марченко, а роли будут исполнять ветераны театра Татьяна Гензель, Александр Агарков и Юрий Щуцкий. Партнер проекта – «Bardai LT».

До Нового года на Большой сцене РДТЛ зрителям будет представлена необычная премьера – мюзикл Стивена Сондхайм «Into The Woods», завоевавший сцены Бродвея. Недавно по нему был поставлен фильм, в котором играют мировые звезды. Многие литовские актеры будут заняты и в мюзикле, который ставит режиссер Вилюс Малинаускас, а эффектные костюмы создает художница Йоланта Римкуте.

В планах первого полугодия 2020 года – спектакль рижского режиссера Лары Сурковой «Горка». Весну следующего года встретим спектаклем режиссера Филиппа Лося из Таллина по пьесе «Утопия» Михаила Дурненкова, признанная лучшей пьесой года. Бытовая история отдельно взятой семьи, решившейся окунуться в «лихую» реку свободы, переплетается с символичным портретом нации, с упоением ищущей светлое будущее на дне граненого стакана. «Утопия» становится последним пристанищем людей, которые еще помнят воздух свободы и которые могут испытывать ностальгию по ней. Пьеса  была удостоена «Золотой маски»  – высшей театральной награды России.

Увенчает сезон РДТЛ шедевр Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», за постановку которого возьмется уже знакомая зрителям нашего театра режиссер из Москвы Юлиана Лайкова.

На первой премьере зрителей встретит обновленный Большой зал театра – здесь установлены более удобные кресла, уютнее стал и балкон на третьем ярусе.

Комментируя репертуарную политику, директор театра Ольга Полевикова сказала корреспонденту «ЛК», что в этом сезоне будут представлены различные жанры. К тому же разнообразие репертуара всегда приходится по вкусу современным искушенным зрителям.

В планах театра — обновление второго здания, в котором будут проходить спектакли. Также готовится инвестиционный проект по реконструкции основного здания театра.

Инф. «ЛК»

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