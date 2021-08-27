Литва — в лидерах по контрабанде табака

В прошлом году из-за теневого рынка табака Литва не получила 82 млн евро налогов — на 25% больше, чем в позапрошлом году, когда Литва не получила 68 млн евро. Латвия не получила 59 млн евро, Эстония — 16 млн евро.

В Литве в прошлом году было выкурено 580 млн нелегальных сигарет — на 40 млн больше, чем в 2019 году. Всего в стране в год выкуривается 2,88 млрд сигарет. 88% контрабандных сигарет прибыло из Беларуси.

Потребление нелегальных сигарет в странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии продолжало падать, однако на 0,5% увеличилась теневая доля рынка — в 2020 году в ЕС она составила 7,8%. Эта часть в Литве была выше почти в 2,5 раза.

KPMG провела исследование по заказу компании Philip Morris International. Эксперты оценивали ситуацию в 27 странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

A. Невераускас: опровергнут миф, что Литва — только промежуточная станция

В связи с дальнейшим ростом контрабанды сигарет глава Национальной ассоциации производителей табачных изделий Арнас Невераускас заявил, что это опровергает миф, что Литва — только промежуточная станция на пути с Востока на Запад.

«Каждая пятая сигарета — контрабандная, а это показывает, что сигареты используются в Литве. Иногда можно услышать в публичном пространстве, что для Литвы более актуальна проблематика транзитной страны, а не страны, где потребляют сигареты, но этот миф опровергнут», — заявил BNS А. Невераускас.

По его мнению, влияние на рост контрабанды оказывают географическое положение Литвы и значительная разница в ценах в Беларуси и Литве. А. Невераускас подчеркнул, что влияние на это оказывает и то, что контрабандисты лучше организованы, они быстро переориентируются, так как уже не отдельные лица несут что-то через границу. Он полагает, что объемы контрабанды в будущем будут расти, так как повысится акциз (на 7% в течение трех лет), будут расти цены.